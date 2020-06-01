Новосибирский омбудсмен просит изменить критерии выплаты семьям с детьми с 3 до 16 лет

"Часть детей 16-летних получают эти выплаты, а часть детей 16-летних не получают. Те, кто рожден позже 1 июля, [не получают]. По этому вопросу у нас есть обращения, и мы в свою очередь обратились к губернатору [с тем, чтобы выплаты осуществлялись вне зависимости от даты рождения]", - сказала Болтенко.

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко направила обращение в адрес регионального правительства с просьбой скорректировать критерии единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, положенной семьям с детьми с 3 до 16 лет, озвученной президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией. Такая выплата должна быть положена всем 16-летним детям вне зависимости от даты их рождения, сказала на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Надежда Болтенко.

Она пояснила, что в настоящее время, согласно критериям, если 16 лет подростку исполнилось после 1 июля, то единовременная выплата его семье в размере 10 тысяч рублей, озвученная президентом для поддержки населения в период пандемии, не положена.

"Таких четыре обращения к нам поступило. Я понимаю, что, принимая решение на федеральном уровне, руководствовались тем, что дети с 16 лет уже имеют право работать, но к нам обращались как раз родители тех детей, которые не могут по состоянию здоровья сегодня работать. Мы направили в [региональное] правительство обращение с просьбой рассмотреть предложения родителей", - сказала Болтенко.

Надежда Болтенко также добавила, что, по ее данным, с такой просьбой в правительство РФ также обратилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

С 1 июня по инициативе президента РФ Владимира Путина начались выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. По данным премьер-министра России Михаила Мишустина, уже таких заявлений поступило более 12,5 млн. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, предполагается, что всего указанной выплатой будет охвачено 19,7 млн детей. На эти цели из федерального бюджета выделено 197,2 млрд руб.