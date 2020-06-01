Около 2 тыс. военных выйдут на парад Победы в Новосибирске 24 июня

ТАСС, 1 июня. Примерно 2 тыс. военнослужащих и более 50 единиц военной техники будут задействованы 24 июня в праздничном параде в Новосибирске, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"[На парад выйдут] комплексы БПЛА "Орлан-10", бронированные автомобили марки "Тигр", БТР, комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь-С1", артиллерийские установки "НОНА-СВК", - говорится в сообщении. Впервые в этом году жители и гости сибирской столицы увидят танки Т-72 Б3.

Военнослужащие уже приступили к подготовке к участию в параде. Тренировки торжественного прохождения с 4 июня будут проходить на территории военного сектора аэродрома Толмачево.

"Перед прибытием все участники сдадут анализы на наличие вирусного инфекционного заболевания. Специалистами подразделений РХБ защиты 41-й общевойсковой армии будет проведена работа по дезинфекции территории и мест проживания личного состава. Кроме этого, вся техника, задействованная в мероприятиях, будет обработана военными специалистами дезинфицирующим раствором перед началом тренировки и после ее завершения", - добавили в пресс-службы.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, отменили из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День Военно-морского флота России.