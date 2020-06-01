Новосибирский суд оштрафовал шестерых участников ночной вечеринки

Ночью 24 мая в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке. В мэрии Новосибирска ТАСС пояснили, что во дворе гостиницы "Центральная" работает семь кафе, реализующих алкогольную продукцию на вынос, вопреки требованиям законодательства. Рядом с заведениями были организованы специальные зоны для потребления напитков, которые, по информации муниципалитета, стали местом притяжения горожан в выходные.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Сизикова М. В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей", - говорится в одном из сообщений.

Отмечается, что пять человек получили штраф в 5 тысяч рублей, еще один - 3 тысячи рублей. Еще двое были оштрафованы на тысячу рублей 28 мая, один человек получил предупреждение.