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Пандемия коронавируса нового типа

Общежитие медицинского вуза в Красноярске закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Заразился 41 человек

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекцим выявлена в общежитии Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ), заразился 41 человек, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

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"У 34 проживающих в общежитии КрасГМУ подтверждены положительные тесты на COVID-19. На данный момент в общежитии проводится дезинфекция и усилен медицинский контроль за проживающими. Дополнительно проведенные анализы выявили еще семеро человек с подтвержденным результатом COVID-19. В связи с этим постановлением Роспотребнадзора общежитие КрасГМУ закрыто на карантин", - сообщили в КрасГМУ.

В общежитии обеспечиваются противоэпидемические мероприятия, организовано питание проживающих и медицинское наблюдение.

В Красноярском крае зарегистрировано почти 4,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки зарегистрирован 131 случай. Почти 1,1 тыс. человек вылечены, 39 умерли.

 

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РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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