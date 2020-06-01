Общежитие медицинского вуза в Красноярске закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

"У 34 проживающих в общежитии КрасГМУ подтверждены положительные тесты на COVID-19. На данный момент в общежитии проводится дезинфекция и усилен медицинский контроль за проживающими. Дополнительно проведенные анализы выявили еще семеро человек с подтвержденным результатом COVID-19. В связи с этим постановлением Роспотребнадзора общежитие КрасГМУ закрыто на карантин", - сообщили в КрасГМУ.

В общежитии обеспечиваются противоэпидемические мероприятия, организовано питание проживающих и медицинское наблюдение.

В Красноярском крае зарегистрировано почти 4,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки зарегистрирован 131 случай. Почти 1,1 тыс. человек вылечены, 39 умерли.