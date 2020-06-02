В Хакасии число пациентов с коронавирусом превысило 1 тыс. человек

ТАСС, 2 июня. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Хакасии превысило тысячу человек. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице "ВКонтакте".

"За сутки в республике выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. <….> Всего в регионе зафиксировано 1 020 случаев заражения", - написал Коновалов. По данным республиканского оперативного штаба, 539 человек выздоровели, 10 умерли.

Режим самоизоляции в Хакасии был введен с 1 апреля и продлевался несколько раз. 25 мая власти региона сообщили о продлении режима до 14 июня. С 26 мая разрешили одиночные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, но с участием не более двух человек одновременно и соблюдением дистанции в 5 метров. Ранее были разрешены прогулки с детьми в 300 метрах от дома.