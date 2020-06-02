Порядка 200 млн рублей направят на обновление системы водоснабжения в пригороде Барнаула

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Инвестиции в обновление системы водоснабжения в семи поселках в пригороде регионального центра Алтайского края - Барнаула составят в общей сложности 200 млн рублей. Средства будут направлены в рамках концессионного соглашения между администрацией города и ООО "Барнаульский Водоканал", сообщил во вторник на пресс-конференции замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров.

"Концессионное соглашение <...> предполагает включение семи пригородных территорий. Основные вопросы - давление воды и качество водоснабжения в пригороде. Соглашение предусматривает десятилетний период действия, 50 млн инвестиционных средств будет вложено "Барнаульским водоканалом", в рамках адресной инвестпрограммы Барнаула еще 150 млн будет вложено в инфраструктуру пригорода", - сказал Федоров.

Он отметил, что развитие пригородной зоны определено в генплане города - жители активно строят частные дома, потребление воды возрастает и необходимость в качественном водоснабжении проявляется все больше. На территории семи поселков - Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка, Новомихайловка и Лебяжье - проживают около 14 тыс. человек. По словам гендиректора "Барнаульского Водоканала" Андрея Полюго, компания будет заниматься автоматизацией процессов контроля за давлением в системах, бурением скважин, установкой водонапорных башен, налаживанием цикла подачи воды, в том числе в пиковом режиме, когда потребляется большое количество воды.

"Ведутся работы на артезианском водозаборе "Ягодное". Предусмотрена установка систем по очистке артезианской воды, <...> жители знают проблему - природное содержание железа и марганца в артезианской воде. Роспотребнадзор транслирует незначительное превышение норматива <...>, от железа нужно избавляться, делать это можно посредством специального оборудования - в ряде поселков оно было установлено, нужны работы по дополнительной отладке, а там где нет - планируется его установка", - пояснил Полюго.

По словам Федорова, речная вода для города очищается на водопроводных очистных сооружениях, построенных до работы "Барнаульского водоканала". На данный момент качество воды в городе лучше, чем в пригороде. В рамках соглашения планируется качество воды и в пригородных поселках довести до норматива.

Федоров отметил, что в бюджете города заложены компенсации и для жителей пригорода на плату за водоснабжение. По словам председателя комитета по социальной поддержке населения Ольги Ишутиной, для предоставления компенсации жителям поселков, где будут установлены новые тарифы, нужно будет направить заявления в комитет, в том числе сделать это можно через интернет-порталы города.