Апрель на юге Сибири стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Погода в апреле 2020 года на юге Сибири была самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Отклонение среднесуточной температуры от нормы в этом месяце составило порядка 10 градусов, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

Ранее ученые Томского государственного университета (ТГУ) зафиксировали, что за четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет. Аномально теплая погода стала причиной более раннего начала посевной кампании, а также преждевременного появления летних растений и грибов.

"Январь, февраль и март на территории Сибири вошли в пятерку самых теплых на всю историю наблюдений. Апрель такой теплый на юге Сибири был впервые за весь период инструментальных метеорологических наблюдений, для Новосибирской области - почти за столетний период наблюдений", - сказала Лапчик.

Она отметила, что в связи с теплой погодой зимой в регионах Сибири осадки выпадали, иногда в два раза превышая норму. По словам Лапчик, столь теплая зима и весна - это следствие общих тенденций климата в последнее время. "Глобальное потепление в нашем регионе наиболее сильно отражается именно в зимний и весенний период, а летом температура существенно не отличается от средних значений", - пояснила она.

По мнению метеорологов, сейчас на юге Сибири наблюдается сбой атмосферных процессов, поскольку на территорию начинает активно поступать холодный воздух с северного Урала, и из-за этого в регионах СФО происходит резкая смена погоды, как это было в конце мая.