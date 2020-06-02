Первые 47 вахтовиков из тысячи заразившихся коронавирусом вылечились в Иркутской области

"Первые вахтовики у нас выписались по сути сегодня, это 47 вахтовиков. В основном это были работающие, а не выезжающие вахтовики. Они сейчас абсолютно безопасны", - сказала Вобликова, уточнив, что они могут вернуться к работе в так называемые "чистые зоны" на предприятиях, где нет инфекции и где созданы безопасные условия для пребывания вахтовиков.

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Первые 47 вахтовых рабочих из более чем тысячи заразившихся коронавирусом выписаны из больниц Иркутской области во вторник в связи с выздоровлением. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова на пресс-конференции в режиме онлайн.

По ее словам, от предприятий есть несколько заявок на чартерные рейсы для доставки вахтовых рабочих в Иркутскую область, однако власти пока не дают разрешение на их выполнение. "В некоторых компаниях полностью еще не наведен порядок. Когда будут созданы все условия для безопасного проживания и безопасной работы, только тогда чартерные рейсы будут разрешены нашим оперативным штабом и санитарно-противоэпидемической комиссией", - сказала Вобликова.

В Иркутской области, по данным на вторник, число случаев заражения среди вахтовиков составило 1 017. Самый крупный очаг распространения инфекции находится в городе Усть-Куте, где заразились вахтовики, приехавшие работать на объектах Иркутской нефтяной компании - выявлено 490 человек с инфекцией. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС пояснили, что большое число выявленных зараженных связано с тем, что на объектах компании работает несколько тысяч человек, а всех вахтовиков централизованно собирают в обсерваторах и несколько раз проверяют на наличие коронавируса.

Второй крупный очаг находится в Бодайбинском районе, где 210 заразившихся вахтовиков выявлено на золотодобывающих предприятиях. Более 100 зараженных вахтовых рабочих выявлено в обсерваторе в Иркутском районе.

Всего за время пандемии в Иркутской области подтвердилось 2 тыс. 309 случаев заражения, 431 человек выздоровел, 11 умерли.