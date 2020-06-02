Похолодание придет в Западную Сибирь в первой декаде июня

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Похолодание ниже 2 градусов тепла придет в регионы Западной Сибири в первой декаде июня. Синоптики ожидают температуру ниже климатической нормы на протяжении всего месяца, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

"Очаг холода с температурой ниже двух градусов расположен над Новосибирской, Томской, Кемеровской областями. В связи с достаточно прохладной погодой в первой декаде июня мы предполагаем, что и в течение месяца температура будет ниже нормы. Это касается западной половины Новосибирской области и запада Алтайского края", - сказала Лапчик.

Она отметила, что наибольшее количество осадков в первый месяц лета ожидается в восточной и северо-восточной части Томской области. В июле температурный фон ожидается близким к климатической норме, и обильные осадки наиболее вероятны на западе Новосибирской области и Алтайского края. В конце лета синоптики прогнозируют повышение температуры. По словам Лапчик, такая погода ожидается в Томской и Кемеровской областях, а также в восточной части Новосибирской области и в Республике Алтай.

"Несмотря на то, что мы ждем температуру близкую к климатической норме, в течение лета будут волны и холодной, и жаркой погоды. Тем не менее, период аномально жаркой погоды мы уже прошли", - пояснила метеоролог, порекомендовав сибирякам сдвинуть начало купального сезона на вторую половину июня.