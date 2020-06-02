Трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Трое детей получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС инспектор пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

"Во вторник в 12:40 (08:40 мск) автобус 97-го маршрута двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону улицы Танковая, у дома номер 276 произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП трое детей (мальчик и две девочки) с различными травмами доставлены в больницу", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, дети ехали в автобусе, их возраст от 3 до 6 лет.