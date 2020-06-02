Филиалы Русского музея и Мариинского театра в Кузбассе спроектируют архитекторы из Австрии

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Австрийское архитектурное бюро привлечено к работе над проектом музейно-культурного комплекса Сибирского кластера искусств в Кемерове, который по поручению президента РФ Владимира Путина должен быть построен к 2024 году. Власти Кемеровской области приняли решение отказаться от сотрудничества с российскими проектировщиками, которые начинали работу над проектом в прошлом году, так как остались недовольны их предложениями, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев.

"Мы поняли, что этот (первоначальный - прим. ТАСС) проект нас не устраивает, я сам занял позицию категорически против реализации этого проекта. Мы приняли решение, нас поддержал и Фонд ["Национальное культурное наследие"], и правительство РФ поддержало, мы привлекли к этой работе лучших мировых дизайнеров. Сейчас идет разработка концепции австрийской фирмой - это лучшее архитектурное бюро мира, которое выполнило удивительные проекты во многих государствах", - сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что из-за задержки в проектировании музейно-театрального комплекса кластера, куда войдут филиал Мариинского театра, филиал Государственного Русского музея, музейного фондохранилища и киноконцертного комплекса, он будет построен не к 300-летию Кузбасса в 2021 году, как ранее планировали областные власти, а до конца 2023 года. Это полностью соответствует установленным президентом РФ срокам.

"Можно было построить типовой проект и быстро его выполнить. Мы посчитали, что это неправильно. Мы должны сделать объект культурного наследия, как поручил президент,чтобы он был визитной карточкой нашего Кузбасса. Такой проект требует больше проработки, поэтому крайний срок [завершения строительства] - до конца 2023 года", - добавил губернатор.

Ранее ТАСС сообщал, что Сибирский кластер искусств будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые разместятся на разных площадках в Ленинском и Центральном районах Кемерова соответственно. Образовательный комплекс уже находится в стадии активного строительства и будет сдан в 2021 году. В его состав войдут филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), учебный корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также интернат для учащихся, общеобразовательная школа и 16-этажный жилой дом для педагогов и работников комплекса.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.