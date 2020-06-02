Гидрометцентр сообщил, что вторая волна паводка в Западной Сибири прошла спокойно

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Вторая волна половодья в регионах Западной Сибири, которая, как сообщалось ранее, могла привести к массовому подтоплению населенных пунктов, прошла достаточно спокойно. Сейчас в верховьях Оби наблюдаются спады и подъемы уровня воды от 1 до 7 сантиметров, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик.

Первая волна паводка происходит обычно в середине весны и связана со снеготаянием и вскрытием льда на малых реках. Вторая волна, в отличие от первой, характеризуется подъемом воды на крупных водных артериях. В Западной Сибири - это в первую очередь Обь, одна из крупнейших рек в мире. Из-за разлива таких рек может возникнуть стремительный поток, способный разрушать дома, мосты, другие сооружения. Кроме того, такая волна способна нанести ущерб сельскому хозяйству.

"По результатам гидрометеологической экспедиции нашего управления [на Алтай весной 2020 года], запасы воды в снеге превышали норму до 150%, но благодаря аномально теплому марту и апрелю и существенному дефициту осадков вторая волна половодья прошла достаточно незаметно", - сказала Лапчик.

Она пояснила, что сейчас в верховьях Оби наблюдаются спады и подъемы от 1 до 7 сантиметров, что является некритичным уровнем подъема воды. "Поэтому можно сказать, что вторая волна прошла достаточно спокойно, не причиняя никакого значительно материального ущерба, и не повлекла человеческих жертв", - пояснила метеоролог.

Как информировал ранее полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, весной 2020 года на территории округа ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. В зоне подтопления могут оказаться 700 населенных пунктов, где постоянно проживают 180 тыс. человек, а с учетом владельцев садово-дачных участков - около 1 млн человек. Меняйло также отметил, что в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях общий объем лежащего снега превышает норму в два и более раза.