Более восьми тысяч военнослужащих ЦВО готовы к ликвидации ЧС в регионах

ТАСС, 2 июня. Центральный военный округ (ЦВО) сформировал семь сводных отрядов общей численностью более 8 тысяч военнослужащих на случай чрезвычайных ситуаций на его территории, сообщил во вторник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В целях оказания помощи правительствам и администрациям субъектов Российской Федерации в тушении природных пожаров в готовности к задействованию семь сводных отрядов ликвидации чрезвычайных ситуаций в 29 территориальных и местных гарнизонах, в составе которых более 8 тысяч человек, 1 700 единиц техники и 14 летательных аппаратов", - сказал Лапин.

Командующий добавил, что в мае силами ЦВО в Туве, Удмуртии, Хакасии и Ульяновской области были ликвидированы 19 лесных и степных пожаров общей площадью 143 га.

"Произведен сброс более 2 тысяч тонн воды, в мае оборудовано 47 километров минерализованных защитных полос вблизи 17 населенных пунктов", - уточнил Лапин.