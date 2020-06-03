В Иркутской области ликвидировали крупный лесной пожар, из-за которого был введен режим ЧС

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Лесной пожар площадью 2,7 тыс. га, из-за которого в Тайшетском районе Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации, ликвидирован. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В лесном фонде на территории Иркутской области ликвидирован крупный пожар в Тайшетском районе. Этот пожар был зарегистрирован 19 мая в труднодоступной, удаленной от дорог и населенных пунктов местности. Возгорание началось из-за грозы", - сказано в сообщении.

Из-за ветра пожар переходил в верховой и нес угрозу для людей, поэтому тушение приходилось откладывать. Возобновить ликвидацию огня позволили прошедшие дожди. 27 мая очаг был локализован на площади 2,7 тыс. га.

По состоянию на утро среды природных пожаров в Иркутской области нет.

25 мая площадь пожара в Тайшетском районе составляла 674 га, 26 мая она выросла втрое. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Очаг находился в 63 км от деревни Георгиевка.