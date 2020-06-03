Военные медики оказывают помощь 85 пациентам полевого госпиталя в Красноярском крае

ПОСЕЛОК ЕРУДА /Красноярский край/, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с представителями Федерального медико-биологического агентства продолжают оказывать помощь сотрудникам Олимпиадинского ГОК, заболевшим коронавирусной инфекцией, в полевом мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в поселке Еруда Красноярского края. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"В настоящее время 85 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевого госпиталя. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, всего за прошедшие сутки полевой мобильный госпиталь принял 20 больных коронавирусной инфекцией.

"С 18 мая по настоящее время в полевом госпитале проводится лечение больных коронавирусной инфекцией. Всего привлечено 77 военных врачей и среднего медперсонала. Работа осуществляется в специальных средствах индивидуальной защиты посменно", - сообщил начальник мобильного госпиталя ЦВО майор Евгений Захарченко, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией.

В военном ведомстве уточнили, что для оказания необходимой помощи в распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, современная лаборатория. Всего от ВС РФ к выполнению задач в поселке Еруда было привлечено свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

Коронавирус на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате - был обнаружен в начале мая. На ГОК заразились 1 273 человека, из них двое умерли. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.