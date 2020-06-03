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Пандемия коронавируса нового типа

В Приангарье отменили цифровые пропуска для выезда и въезда на территорию региона

Власти упразднили посты на федеральных дорогах, которые были созданы для информирования жителей и проверки пропусков.
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 июня. Оформление для выезда и въезда на территорию Иркутской области цифровых пропусков, введенных 1 мая из-за роста числа зараженных коронавирусом, больше не требуется. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

Цифровые пропуска, которые необходимо было оформлять через сайт "Госуслуги" или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", действовали на территории Иркутской области с 1 мая, сообщал в своем официальном аккаунте в Instagram врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. При отсутствии пропуска нарушителей ждало административное наказание.

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"Игорь Кобзев подписал изменения в указ губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года, <...> согласно которым гражданам не нужно оформлять цифровые пропуска для въезда на территорию Приангарья и выезда с нее", - говорится в сообщении.

Власти упразднили посты на федеральных дорогах, которые были созданы для информирования граждан и проверки цифровых пропусков.

По данным регионального оперативного штаба, 3 июня в регионе зарегистрировано 2 447 случаев заражения коронавирусом, из них 138 - за последние сутки. С начала пандемии в области выздоровели 496 человек, 13 умерли. 

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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