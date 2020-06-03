В Приангарье отменили цифровые пропуска для выезда и въезда на территорию региона

ТАСС, 3 июня. Оформление для выезда и въезда на территорию Иркутской области цифровых пропусков, введенных 1 мая из-за роста числа зараженных коронавирусом, больше не требуется. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

Цифровые пропуска, которые необходимо было оформлять через сайт "Госуслуги" или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", действовали на территории Иркутской области с 1 мая, сообщал в своем официальном аккаунте в Instagram врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. При отсутствии пропуска нарушителей ждало административное наказание.