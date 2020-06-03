Алтайский край получил около 2,5 млрд рублей поддержки во время пандемии

"Помощь со стороны федерального бюджета к тому, что первоначально было предусмотрено (в части поддержки края до пандемии - прим. ТАСС) - около 2,5 млрд рублей. Мы этими деньгами уже пользуемся, кроме того, чуть не еженедельно принимаются решения об увеличении этого объема финансирования и ожидаются дополнительные поступления", - сказал Томенко.

БАРНАУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Общий объем средств, который Алтайский край получил на поддержку во время пандемии коронавирусной инфекции, составил около 2,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко.

По его словам, из 2,5 млрд рублей более 900 млн краю было предоставлено на оснащение и переоснащение коечного фонда для медучреждений, которые перестроились под работу с зараженными коронавирусом, почти 800 млн рублей правительство РФ предоставило на выплаты врачам и медработникам за работу с коронавирусом. Около 150 млн рублей край получил дополнительно, чтобы пополнить фонды развития и поддержки предпринимательской деятельности, МСП - деньги доводятся до бизнеса.

"Одно из последних решений - 447 млн рублей, средства из большой (федеральной - прим. ТАСС) дотации. <...> Они пойдут на компенсацию предполагаемых потерь собственных доходов бюджета края. В дальнейшем будем продолжать работу с федерацией по поводу дополнительного финансового обеспечения", - пояснил Томенко.

Из средств, которые поступают для поддержки края, большая часть будет направлена в муниципалитеты - проводится анализ, у кого ситуация наиболее сложная. Глава региона также отметил, что в перспективе бюджет края может быть пересмотрен в связи с экономической ситуацией, в частности, по реализации крупных региональных инвестпроектов. Сроки реализации каких проектов могут сдвинуться, будет решено совместно с депутатами заксобрания.

Как сообщал Томенко на пресс-конференции в апреле, в этом году консолидированный бюджет региона по доходам составляет 132 млрд рублей, 138 млрд рублей - расходы. Томенко пояснил что, 18 млрд рублей из доходов региона в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией, может выпасть - это четверть консолидированного бюджета.