Устранить угрозу утечки отходов Байкальского ЦБК в Байкал планируется до 20 июля

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Работы по снижению уровня надшламовых вод на картах-накопителях, где хранятся токсичные отходы закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, должны провести до 20 июля, так как на это время прогнозируется летний паводок, который создаст угрозу утечки опасных веществ в Байкал. Об этом в среду сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев на пресс-конференции в режиме онлайн.

"Сегодня мы заключаем с единым оператором ликвидации опасных отходов на БЦБК - компанией "Газэнергострой - экологические технологии" - договорные отношения и включаемся в работу по понижению уровня надшламовых вод. У нас по прогнозу Росгидромета с 20 июля по 10 августа рассматривается летний паводок, поэтому к этому периоду мы должны провести работу по снижению уровня", - сказал Кобзев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также сообщил, что с общественностью, экологами, бизнесом идет обсуждение вопроса о развитии площадки БЦБК после ликвидации отходов. "Много идет обсуждений, в том числе по развитию аквакультуры, медицины, созданию бальнеологических комплексов, лесопитомников. Все решения будут приняты с учетом мнения жителей Байкальска. Считаю, работа идет плановая, поступательная, которая позволит к 2024 году прийти к тому, что это будет уже другая территория", - отметил врио.

В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу Байкала в Слюдянском районе, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Летом 2019 года из-за интенсивных дождей переполнились карты и емкости, в которых хранятся отходы. В картах скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей и попасть в Байкал.

В марте 2020 года компания "Газэнергострой - экологические технологии" получила подряд на ликвидацию отходов БЦБК. До 31 января она должна представить проект, который ляжет в основу работы, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию. "Газэнергострой" - третий по счету оператор рекультивации промплощадки БЦБК с момента закрытия предприятия в 2013 году.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. Первым оператором ликвидации отходов комбината стала дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инжиниринг", однако разработанный ею проект был признан нереализуемым, так как в нем, в частности, не было учтено наличие черного щелока на промплощадке. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией, однако холдинг не представил технологию ликвидации отходов, в связи с чем власти передали подряд новой компании.