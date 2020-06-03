Новосибирская область предлагает разрешить бизнесу изменять ОКВЭД при получении поддержки

"Наше предложение - дать возможность организациям уточнить основной ОКВЭД, сместив его из перечня дополнительных ОКВЭДов. Поднять вверх этот вид для того, чтобы также пользоваться поддержкой, [предусмотренной государством для пострадавших отраслей]", - сказал Травников.

ТАСС, 3 июня. Власти Новосибирской области предлагают дать возможность предприятиям, претендующим на поддержку, уточнить свой вид экономической деятельности (ОКВЭД), например, изменив дополнительный вид деятельности на основной. Это позволит большему количеству нуждающихся в помощи предприятий из пострадавших из-за пандемии отраслей, претендовать на поддержку государства, сообщил в среду на встрече секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака с губернаторами глава Новосибирской области Андрей Травников.

Он пояснил, что в настоящее время меры поддержки предоставляются предприятиям по видам деятельности, то есть по перечню ОКВЭД, который указан компаниями как основной при регистрации юридического лица. По словам Травникова, зачастую предприниматели регистрируют юрлицо с широким перечнем ОКВЭД. Однако, начиная с одного вида деятельности, затем работают по дополнительному ОКВЭД. Таким образом, они формально не подпадают под меры поддержки, несмотря на тот факт, что работают в пострадавшей отрасли.

Кроме того, Травников высказал мнение, что следует избегать детализации подклассов или групп ОКВЭД, поскольку это создает формальные препятствия для компаний, претендующих на поддержку. Он предложил рассмотреть возможность укрупнения таких ОКВЭДов.

"Сегодня в перечень видов деятельности, которые могут получить поддержку, вошли два кода - 8541 и 8891. Это касается образования дополнительного и предоставления услуг по дневному уходу за детьми для частных образовательных организаций дошкольного образования. Фактически сейчас очень многие детские развивающие центры работают с кодом 8511 - "образование дошкольное", потому что именно этот код позволял получить им образовательную лицензию. Формально они сегодня не попадают под меры поддержки", - пояснил Травников, уточнив, что следует рассмотреть возможность укрупнения таких ОКВЭДов до групп или подклассов.

Турчак сообщил, что выборка по предложениям, которые вошли в нацплан, будет сделана и направлена в регионы. Те предложения, которые не вошли в нее, могут быть внесены позже. Он добавил, что "Единая Россия" во взаимодействии с ведомствами и министерствами будет добиваться их принятия.