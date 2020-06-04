В Омской области после двухмесячного простоя открылись торговые центры

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Омская область стала девятым регионом в России, где открылись торговые центры, сообщил в четверг ТАСС глава региона Александр Бурков. После двухмесячного перерыва к работе вернулись около 4,6 тыс. торговых объектов в более чем 300 ТЦ.

"Руководители торговых центров обратились ко мне с просьбой ускорить открытие своих площадей. Мы рассмотрели ситуацию на оперштабе и приняли решение открыть торговые центры с 4 июня. На сегодняшний день всего девять регионов в России пошли на такой шаг", - сказал Бурков.

По данным правительства региона, в Омской области открылись более 300 торговых центров, в которых свою работу смогли возобновить магазины с площадью торговых залов менее 400 кв. м - всего более 4,6 тыс. точек. Сотрудники и посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, магазины будут работать только в будние дни до 20:00. Работа детских комнат и ресторанных двориков запрещена.

По словам губернатора, контроль за соблюдением санитарных правил в торговых центрах будет усилен. "Если сохранится тенденция к снижению числа заболевших, то в ближайшее время откроем летние кафе и террасы. Важно омичам следить за собой, соблюдать масочный режим и заботиться о себе и близких", - сказал глава региона.

По данным омского Минздрава, в Омской области зарегистрировано 1482 случая заражения коронавирусом, 558 человек выздоровели, 20 умерли. Режим самоизоляции, который был введен в регионе в конце марта, продлен до 14 июня. 4 июня помимо ТЦ начали работу библиотеки, садовые маршруты, автошколы, разрешается занятия спортом на улице и прогулки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.