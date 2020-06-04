В Красноярске нашли автомобиль, на котором было совершено нападение на инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигались нападавшие на инкассаторов в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения.

"Автомобиль черного цвета ВАЗ-2106, на котором передвигались нападавшие, обнаружен", - сообщил представитель главка, не уточнив, где его нашли.

Теперь полицейские просят тех, кто ранее видел этот автомобиль во дворах, на парковках или утром в субботу на улицах Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова, сообщать об этом в полицию. Автомобиль мог передвигаться под госномерами: Е 099 РО 35 или Х 599 ЕХ 24.

Ранее Сбербанк России объявил вознаграждение за информацию о нападавших в размере 1 млн рублей. Полиция ведет розыск троих нападавших. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы.