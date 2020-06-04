Спортзалы и детсады в Кузбассе будут работать в обычном режиме с 8 июня

ТАСС, 4 июня. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии новых ограничений в регионе с 8 июня. В Кузбассе откроются спортзалы, а детские сады откажутся от дежурных групп и начнут работу в штатном режиме, сообщил Цивилев в своем официальном телеграм-канале.
С 12 мая власти Кузбасса начали поэтапную отмену ранее введенных ограничений. Уже работают парки, открытые стадионы, летние веранды кафе и ресторанов, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. С 1 июня открыты торгово-развлекательные центры, гостиницы и туристические базы, в том числе популярный курорт Шерегеш, для жителей региона.
"С 8 июня детские сады переходят на работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Детские лагеря начинают подготовку к работе в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов", - говорится в сообщении.
Работа ТРЦ возобновляется во всех районах области, но кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми.
В Кузбассе сохраняется самый низкий в Сибири уровень заболеваемости на 100 тыс. человек. По данным регионального оперативного штаба, в регионе выявлено 666 случаев заражения, 255 человек выздоровели, семь умерли, остальные находятся в стационарах под наблюдением медиков.