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Счетчик турпотока установят в порту Дудинки, где планируют развивать событийный туризм

Он поможет точнее прогнозировать инвестиции для развития туристического кластера

ТАСС, 4 июня. Использовать специальные счетчики планируется для оценки прибывающих в Арктическую зону. Это позволит рассчитать антропогенную нагрузку на территорию и точнее прогнозировать инвестиции для развития туристического кластера, сообщил в четверг директор агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов в четверг на онлайн-конференции "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".

"На сегодня мы уже установили специальные счетчики туристов в аэропорту Норильска и планируем в ближайшее время установить в морском порту Дудинка. Мы надеемся, что такая система поможет нам очень точно просчитывать туристический поток, который сейчас есть и который будет прогнозироваться", - сказал Миронов.

Он добавил, что это также позволит "рассчитывать антропогенную нагрузку на территорию".

В Красноярском крае сейчас реализуется проект по созданию туркластера "Арктический". В 2018 году АРН, администрация Норильска и Таймырского района края разработали концепцию такого кластера. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана на полуострове Таймыр - экстремального и экологического. Власти региона планируют вложить 5,2 млрд рублей в создание инфраструктуры туркластера до 2024 года.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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