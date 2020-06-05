В Приангарье при пожаре в пятиэтажном доме погиб ребенок

ТАСС, 5 июня. Пожар в пятиэтажном жилом доме в поселке Белореченском Иркутской области привел к гибели 4-летнего мальчика. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, сообщается на сайте управления МЧС региона.

"Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара в поселке Белореченском Иркутской области стала детская шалость с огнем. До прибытия пожарных подразделений соседи спасли из задымленной квартиры 4-летнего ребенка. Получившего отравление угарным газом мальчика передали врачам скорой помощи. В ходе тушения пожара в комнате, в шкафу, был найден погибший ребенок", - говорится в сообщении.

Предварительная проверка установила, что мать двух 4-летних мальчиков была на работе, за детьми присматривала соседка-подросток, которая узнала о возгорании от одного из братьев. Соседи смогли спасти только одного ребенка. Площадь возгорания составила 24 кв. м.

Семья на учете в органах системы профилактики не состояла, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Прокуратура города Усолье-Сибирское начала проверку исполнения органами системы профилактики законодательства.