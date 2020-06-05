Омская область переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

ОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение о переходе на второй этап смягчения мер самоизоляции, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Александр Бурков.

"Сегодня на штабе было принято решение с учетом эпидемиологической ситуации в регионе перейти на второй этап смягчения. Это означает, что с 8 числа начнут работу торговые залы площадью до 800 кв. метров, это непродовольственная линейка - как в торговых центрах, так и в отдельно стоящих зданиях", - сказал Бурков.

Он уточнил, что с 9 июня смогут возобновить тренировки спортсмены, которые входят в сборную Омской области или сборную России, снова начнут действовать карты льготного проезда на общественном транспорте. С 22 июня в Омской области начнут работать детские сады. Дополнительное время выделено на то, чтобы подготовить детские дошкольные учреждения к открытию, провести тестирование на коронавирус воспитателей.

"Роспотребнадзор разрешил нам открытие с 12 числа при соблюдении определенного порядка <...> летних веранд и террас кафе или ресторанов с соблюдением всех санитарных норм", - добавил губернатор. Бурков подчеркнул, что власти идут навстречу бизнесу, но в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических правил нарушители будут закрыты.

По данным омского Минздрава, в области зарегистрировано 1 595 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровели, 21 умер. 4 июня в регионе были открыты торговые центры, в них была разрешена работа магазинов с площадью торговых залов до 400 кв. метров. Кроме того, начали работу библиотеки, садовые маршруты, автошколы, были разрешены занятия спортом на улице и прогулки.