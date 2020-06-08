Военные медики помогли вылечить от коронавируса 180 пациентов в Еруде Красноярского края

ЕРУДА /Красноярский край/, 8 июня. /ТАСС/. Совместная работа военных и гражданских медиков позволила вылечить более 180 пациентов в стационаре полевого мобильного госпиталя, развернутого в поселке Еруда в Красноярском края для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) совместно с представителями Федерального медико-биологического агентства продолжают оказывать помощь сотрудникам Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, заболевшим коронавирусной инфекцией. Для этих целей в поселке Еруда по поручению президента России Владимира Путина ранее был развернут полевой мобильный многопрофильный госпиталь.

"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находилось более 1 200 сотрудников предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в полевой лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За период с 18 мая по настоящее время более 180 человек выписаны из медицинского учреждения", - сообщили в Минобороны.

В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном и госпитальном отделениях полевого госпиталя находятся более 80 пациентов.

Кроме этого, военнослужащие мобильного отряда оперативного реагирования войск РХБ-защиты ЦВО в составе 30 человек провели спецобработку более 1 000 помещений общежитий и помещений общего пользования. Общая площадь обрабатываемых объектов составляет около 750 тысяч квадратных метров.

Всего от Вооруженных сил к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено более 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и свыше 50 единиц специальной техники, а также полевой медицинский госпиталь на 100 коек.