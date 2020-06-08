В Новосибирской области возобновили работу непродовольственные магазины

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м, имеющие отдельный вход с улицы, смогут возобновить работу в Новосибирской области с 8 июня. Об этом сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания губернатор региона Андрей Травников.

"Такое решение подготовлено с сегодняшнего дня, с 8 июня. Можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельных входом, с торговым залом не более 400 кв. м", - сказал Травников.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области установлен до 30 июня. После майских праздников губернатор региона Андрей Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. С середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы.

По данным оперативного штаба на утро 8 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом. 17 пациентов выписаны по выздоровлению, умерла одна женщина в возрасте 69 лет. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе - 3 648. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.