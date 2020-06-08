В трех районах на юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за дождевых паводков

ТАСС, 8 июня. Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Партизанском, Манском и Ермаковском районах на юге региона из-за дождевых паводков, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В связи с подъем уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленного выпадением обильных осадков <...> приняты решения признать обстановку на территориях муниципальных образований: Партизанский, Манский и Ермаковский районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера", — говорится в сообщении.

В районах подготовлены четыре пункта временного размещения, куда эвакуировались пять человек, в том числе двое детей. Остальные люди разместились у родственников и друзей. Общее количество эвакуированных не уточняется.

"Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами. Во всех населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов", — уточняется в сообщении.

По данным синоптиков, 8 июня из-за прогнозируемых интенсивных осадков на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Большой Енисей, Малый Енисей и их притоках ожидаются резкие подъемы уровня воды, подтопление пониженных участков местности. На реке Оя в районе села Ермаковское Ермаковского района возможно превышение опасной отметки.