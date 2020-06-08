Дождевой паводок подтопил более 10 дорог в Красноярском крае

ТАСС, 8 июня. Вышедшие из берегов из-за обильных дождей реки подтопили более 10 дорог в шести районах Красноярского края. Пути к нескольким населенным пунктам отрезаны, сообщается в понедельник в официальной группе управления автомобильных дорог по Красноярскому краю в социальной сети "Вконтакте".

Ранее власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Партизанском, Манском и Ермаковском районах на юге региона из-за дождевых паводков.

"В Партизанском районе закрыта автодорога Партизанское - Мина из-за увеличения уровня воды в реке Мана. <...> Закрыта автодорога Мина - Выезжий Лог Мина из-за увеличения уровня воды в реке Мана.<...> Закрыта автодорога Ивановка - Ивашиха. <...> Закрыта автодорога Мина - Кутурчин из-за увеличения уровня воды в реке Мана. <...> Закрыта автодорога Кой - Мина из-за увеличения уровня воды в реке Кой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за размытия опор моста через реку Кой автодороги Кой - Мина, отрезаны пути к населенным пунктам Солонечно-Талое, Мина, Кой, Ивановка. Также разрушены мосты на автодороге Партизанское - Мина.

В Ермаковском районе затопило подъездные пути к понтонной переправе через реку Оя на маршруте Жеблахты - Ивановка. Переправа закрыта. Закрыта дорога Танзыбей - Червизюл и Ермаковское - Разъезжее - Большая Речка, где в районе поселка Большая Речка размыло опоры моста.

В Манском районе закрыта автодорога Орешное - Колбинский - Анастасино. В Каратузском районе затопило подъездные пути к паромной переправе через реку Амыл на автодороге Каратузское - Старая Копь, работа парома остановлена, альтернативного проезда нет.