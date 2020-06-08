Глава новосибирского НИИ авиации предложил создать в городе бюро проектирования самолетов

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук предложил создать в Новосибирске первое за Уралом конструкторского бюро по разработке летательных аппаратов. Благодаря открытию серийного производства самолетов в городе появятся 1,5-2 тыс. новых рабочих мест, сообщил он в понедельник в группе в социальной сети "ВКонтакте".

Новосибирск - один из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов. В городе располагаются Новосибирский авиационный завод им. В. П.Чкалова (входит в ПАО "Сухой"), занимающийся серийным производством Су-34, один из ведущих в РФ испытательных центров - СибНИА, а также ООО "Авиареставрация" - единственная в России компания, восстановившая 20 советских самолетов времен ВОВ.

"У нас есть мощная база, поэтому очень важна идея создания конструкторского бюро, которое будет самостоятельно разрабатывать летательные аппараты. Конструкторское бюро (КБ) есть только в Москве, что не всегда удобно, в чем мы могли убедиться в нынешней ситуации с коронавирусом. В данный момент столица закрыта, и нет возможности, к примеру, получить оперативно документацию. А если бы КБ работало у нас, то этой проблемы бы не возникло", - говорится в сообщении.

Барсук пояснил, что подобная проектная организация сможет выпускать от трех до пяти модификаций, что позволит задействовать при их создании от 500-700 авиаконструкторов. При серийном производстве число рабочих мест увеличится до 2 тыс. По мнению директора СибНИА, конструкторское бюро в Новосибирске необходимо создать в ближайшие 3-5 лет.

Владимир Барсук - российский летчик-испытатель, кандидат технических наук, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина - крупнейшей научно-исследовательской и испытательной базы авиационной и космической отраслей России на Востоке страны.