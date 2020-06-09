Двое жителей Новокузнецка покупали поддельные купюры в интернете для последующего сбыта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Кемеровской области двух мужчин, купивших фальшивые пятитысячные купюры в интернете. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По версии следствия, в городе Новокузнецке двое местных жителей приобрели в теневом сегменте сети интернет 15 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей каждая, которые сбыли в торговых точках города. Впоследствии подозреваемые заказали еще одну партию фальшивок, при попытке реализации которых были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных обнаружены еще 18 поддельных купюр", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). "На сегодняшний день установлены обстоятельства не менее 18 эпизодов противоправной деятельности фигурантов. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.