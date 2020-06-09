В мэрии Иркутска проводятся следственные действия

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска, где, по предварительной информации, были допущены нарушения при выдаче технических условий застройщикам, а также при приемке работ по благоустройству дворов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба иркутской администрации.

"В комитете городского обустройства администрации Иркутска проходят следственные действия. Как сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, поступила информация о том, что есть нарушения со стороны одного из сотрудников комитета по выдаче технических условий застройщикам. Проверку деятельности комитета проводит следственное управление СК РФ по Иркутской области", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, председатель комитета выявила нарушения при оформлении исполнительной документации при приемке выполненных работ по благоустройству дворов в 2019 году. Данные факты дают основание полагать, что, возможно, сотрудники одного из отделов допустили противоправные действия. Правоохранительные органы изъяли исполнительную документацию, акты приемки работ. В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС уточнили, что о нарушениях, связанных с благоустройством дворов, комитет сам сообщил в СК.