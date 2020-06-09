Ozon откроет производственно-складской центр под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Онлайн-ритейлер Ozon откроет производственно-складской центр, который полностью обрабатывает заказы (фулфилмент-центр), в индустриальном парке "PNK Парк Толмачево" под Новосибирском. Это позволит создать 1 тыс. рабочих мест и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Ozon.

"Уже в этом году Ozon <...> увеличит логистические площади в Новосибирске в 6 раз - с 2,8 до 19,8 тыс. кв. м, всего же компания арендует под фулфилмент-центр 67 тыс. кв. м в индустриальном парке PNK group - "PNK Парк Толмачево". Консультантом сделки выступила компания CBRE", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый логистический центр позволит создать 1 тыс. рабочих мест для жителей Новосибирска и области в рамках первой фазы, а также поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе. При этом первые посылки с новой фулфилмент-фабрики отправятся в сентябре 2020 года.

Проект планируется реализовать в три очереди. В июне онлайн-ритейлер получит доступ на уже готовый объект площадью порядка 17 тыс. кв. м, включая офисный блок в 3 тыс. кв. м и помещение в 1,4 тыс. кв. м для товаров, требующих особых условий хранения. В течение ближайших двух-трех лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди общей площадью порядка 50 тыс. кв. м.

"Приход такого крупного игрока в сфере электронной торговли как Ozon даст комплексный позитивный эффект для региона. Это не только создание новых рабочих мест, но и новые возможности для развития малого и среднего предпринимательства, которое сегодня особенно нуждается в пересмотре и оптимизации всех бизнес-процессов. Чем больше новосибирских предпринимателей будут реализовывать свой потенциал за счет комплекса услуг, предоставляемого Ozon, тем более здоровой будет конкуренция", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Травникова.

В свою очередь, директор по инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon Степан Гусамов добавил, что онлайн-ритейлер в текущем году запустит сразу несколько крупных фулфилмент-фабрик в разных регионах страны. По его словам, недостаток логистической инфраструктуры сейчас является одним из основных барьеров для развития рынка e-commerce. Наращивая собственные мощности, Ozon сможет сократить сроки доставки даже в отдаленные регионы.

По данным пресс-службы Ozon, в 2019 году количество заказов жителей Сибири увеличилось в три раза, а в апреле с переходом к режиму самоизоляции число заказов выросло в четыре раза по сравнению с апрелем прошлого года. Отмечается, что в e-commerce переходят и продавцы - в апреле количество регистраций новых компаний из Новосибирска на маркетплейсе выросло на 150% относительно среднедневного значения марта. Сейчас на маркетплейсе Ozon продают свои товары несколько сотен новосибирских компаний, еще более 500 находятся в процессе регистрации.