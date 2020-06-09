Суд в Красноярске арестовал троих подозреваемых в нападении на инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Центральный суд Красноярска арестовал до 7 августа троих подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов. Об этом ТАСС сообщили в Красноярском краевом суде.

Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения. По подозрению в совершении нападения задержаны трое мужчин (1961, 1971 и 1980 г. р.).

"Все трое арестованы до 7 августа", - сказал представитель суда.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы.