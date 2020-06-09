СК возбудил дело после смерти вахтовика из Якутии в обсерваторе под Томском

ТОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники регионального следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели вахтовика, эвакуированного из Якутии, в обсерваторе под Томском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков. С месторождения в Томск вернулись около 300 человек. Позже стало известно, что 87 из них заражены коронавирусом. В середине мая один из них - 43-летний мужчина - умер в обсерваторе от сердечного приступа.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В Томской области, по данным регионального оперштаба, зафиксировано 1 018 случаев заражения коронавирусом, 499 человека выздоровели, 14 умерли.