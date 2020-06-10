В Омске четвертый день подряд фиксируют выбросы загрязняющих веществ

ОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска зафиксировал в ночь на среду в атмосфере города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, фенола и сероводорода, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Выбросы этих веществ регистрируются в сибирском городе ежедневно с субботы.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Ночью организован выезд передвижной эколаборатории. <…> Результаты измерений на ул. Загородная, 242 показали превышение этилбензола (1,53 ПДК), фенола (2,75 ПДК), сероводорода (3,5 ПДК). Результаты измерений на ул. Комбинатская, 26 показали превышение этилбензола (1,03 ПДК), фенола (1,8 ПДК)", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что решение о взятии проб было принято после поступления информации от жителей города о дымлении факела, предположительно, находящегося на территории завода "Омский каучук". "Затем стали поступать жалобы на химический запах", - сказал собеседник агентства. Результаты проб переданы в Росприроднадзор для принятия мер реагирования. ТАСС запросил комментарий в пресс-службе "Омского каучука".

Для предприятий северо-западного промышленного узла, где расположен "Омский каучук" и крупнейшие нефтехимические предприятия Омска, Обь-Иртышский УГМС объявил с 00:00 до 11:00 10 июня режим неблагоприятных метеоусловий, добавили в Минприроды.

Ранее Росприроднадзор сообщил ТАСС, что на "Омском каучуке" по факту фиксации выбросов загрязняющих веществ в начале мая была проведена внеплановая проверка, в ходе которой зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ и нарушения при эксплуатации газоулавливающих установок. Заводу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении виновных лиц будут возбуждены административные дела.