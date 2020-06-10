{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД организовали для "Русала" перевозки сырья на Ачинский комбинат в объезд после аварии

Компания получила от "Русала" информацию о том, что существующих запасов сырья для обеспечения производства достаточно на ближайшие пять - семь дней

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) организовали перевозки сырья на Ачинский глиноземный комбинат "Русала" в обход временно закрытого после аварии перегона Улуй - Пригородный в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении холдинга. Первая отправка по объездному маршруту организована 9 июня.

В пресс-релизе РЖД говорится, что компания получила от "Русала" информацию о том, что существующих запасов сырья для обеспечения производства достаточно на ближайшие пять - семь дней.

7 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке пути Красноярской железной дороги.

Ачинский глиноземный комбинат - крупнейший производитель глинозема в России. Производственная мощность комбината - 1,069 млн тонн глинозема в год.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Новосибирске задержали авиадебошира, обругавшего стюардесс, пассажиров и полицейских
Возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти
Читать полностью