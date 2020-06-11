Томский вуз предлагает использовать ряску для очистки водоемов после ЧП под Норильском

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Геологи Томского политехнического университета (ТПУ) готовы помочь в ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском и восстановлении водной системы. Для этого ученые предлагают размножить в пострадавших водоемах ряску, которая способна впитывать дизельное топливо и регулировать экосистему, сообщила ТАСС руководитель отделения геологии ТПУ Наталья Гусева.

Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.

"Мы готовы подключиться к решению проблемы, если это готовы использовать, если это будет нужно", - сказала Гусева.

По словам профессора отделения геологии ТПУ, эксперта-исследователя данного растения Натальи Барановской, вуз готов поделиться собственными исследованиями ряски. "У ряски очень широкий диапазон выносливости, в нашей стране были эксперименты по использованию для очистки от дизтоплива. Дело в том, что это растение очень хорошо размножается - она разрастается сама мгновенно, ее не надо тоннами завозить, надо совсем немного, она активно впитывает [нефтепродукты]. И если при первом запуске она погибает, то при втором - адаптирует среду под себя. Также ряска помогает работе других очистителей", - сказала Барановская.

Она добавила, что в ходе экспериментов ученые ТПУ уже доказали эффективность ряски при очистке водоемов в Томской области на нефтяных месторождениях в Стрежевом (территория Крайнего Севера), а теперь готовы адаптировать ее под условия Норильска. "Там много различных аспектов, которые будут новыми - дизтопливо новое, арктические условия, но точно могу сказать, что мы сможем адаптировать [ряску]. Ряску потом можно будет использовать как биотопливо - она абсорбирует нефтепродукты и ее потом можно будет сжигать", - уточнила собеседница агентства.