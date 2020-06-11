Под Норильском собрано более 12,5 тыс. кубометров водонефтяной смеси

ТАСС, 11 июня. Спасатели собрали более 12,5 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 3 574 кубометров. Всего - 12 530 кубометров", - сообщили в штабе.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено почти 7,8 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - почти 37,8 тыс. тонн. Кроме того, до 49,6 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория. К ликвидации ЧС привлечены 687 человек и 264 единиц техники. Авиационная группировка составляет 10 воздушных судов, в том числе от МЧС России - два воздушных судна.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной, разлив нефтепродуктов локализован. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранение. Возбуждено четыре уголовных дела.