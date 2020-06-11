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На Алтае ограничения на работу сняты с уличных кафе

При этом в регионе продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим

ТАСС, 11 июня. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение о снятии ограничений на работу туристических объектов, имеющих медицинскую лицензию, и объектов общепита, работающих на открытом воздухе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим до особого распоряжения, работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения приостановлена до 22 июня, все приехавшие в республику должны соблюдать 14-дневный карантин.

"С 00:00 по местному времени в Республике Алтай разрешается работа субъектов туристской индустрии, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении. Также разрешается работа организаций общественного питания при обслуживании клиентов на открытых площадках. Все ограничения сняты лишь при условии соблюдения указаний и рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики, в регионе действует восемь туристических организаций с медицинской лицензией.

По данным пресс-службы, в Республике Алтай 10 июня было выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. На данный момент в регионе известно всего о 220 случаях коронавируса. Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, основные сферы экономики - сельское хозяйство и туризм, ежегодно республику посещают порядка 2 млн туристов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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