Многофункциональный военный медцентр в Новосибирске начал прием гражданского населения

ТАСС, 11 июня. Многофункциональный медицинский центр, построенный в мае на базе военного госпиталя в Новосибирске, принял на лечение первых гражданских пациентов. Медицинскую помощь в учреждении получают военнослужащие, а также гражданские лица из числа ветеранов Вооруженных Сил и члены их семей, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"За больными в круглосуточном режиме наблюдает высококвалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную подготовку. Центр предусмотрен для одновременного размещения 160 пациентов, оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, техникой анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Создан запас лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что диагностические возможности многофункционального медицинского центра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления. В центре работают около 40 врачей и 90 медицинских сестер, более 60 санитаров.

Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске было завершено 15 мая. С 25 мая учреждение приступило к приему первых пациентов. Общая площадь корпуса составляет более 14 тыс. квадратных метров.