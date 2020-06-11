В Красноярском крае возбудили уголовные дела по факту лесных пожаров

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила два уголовных дела по факту лесных пожаров, которые привели в том числе к гибели человека. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в Емельяновском районе был задержан подозреваемый в повреждении лесных насаждений. По имеющейся информации, мужчина поджег сухую траву, при этом из-за сильного ветра огонь стал стремительно распространяться в сторону леса. В результате пострадали более 30 деревьев.

"Следственным отделом МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений, если они причинили крупный ущерб"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Кроме того, в деревне Луково Уярского района во время пала травы произошло возгорание двух жилых домов и надворных построек. В результате происшествия погиб мужчина, который в момент пожара находился в одном из домов. "Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - отметила представитель МВД, добавив, что пожар возник на территории прилегающего к лесу поселения из-за пала сухой травы, которая должна была быть очищена от сухостоя.

Устанавливаются фактические обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос ТАСС сообщили, что министерство подготовило предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании сухой травы, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом.