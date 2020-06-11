В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Захоронение обнаружено при ремонте дворца культуры "Север" в историческом центре старейшего города Омской области 425-летней Тары. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Археологи предполагают, что погребению не менее 300 лет.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения утром 10 июня во время копки траншеи при реконструкции дома культуры в центре города Тары на глубине 4 метров костных останков человека", - говорится в сообщении.

Останки были захоронены в выдолбленной в цельном стволе дерева полости, добавили в пресс-службе. Погребенный мог быть священнослужителем, так как ранее в этом месте в историческом центре города стояла церковь.

"Человеческие останки направлены в морг для установления причины смерти. При внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - подчеркнули в СК.

Город Тара, основанный в 1594 году, - первое русское поселение на территории современной Омской области и второй по величине город региона. Тара потеряла свое стратегическое и торговое значение в 1782 году, когда южнее города была основана Омская крепость, через которую прошел Сибирский тракт.

Дворец культуры "Север" является крупнейшим дворцом культуры в сельских районах Омской области. Реновация, которая проводится в рамках нацпроекта "Культура", предполагает не просто реконструкцию здания, но и предоставление новых возможностей для посетителей центра.