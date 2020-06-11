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В Томске столкнулись грузовик и два маршрутных автобуса

По предварительной информации, двое пострадали

ТОМСК, 11 июня. Грузовик-манипулятор столкнулся с двумя маршрутными автобусами на улице Первомайской в Томске. По предварительной информации, пострадали два пассажира одного из автобусов, сообщила ТАСС руководитель центра организации и контроля пассажироперевозок в Томске Ольга Свахина.

"Произошло ДТП на улице Первомайской. Манипулятор выехал на встречную сторону и столкнулся с автобусом (№ 19). По предварительной информации, два пассажира автобуса пострадали, доставлены в БСМП [Больницу скорой медпомощи] и медсанчасть № 2. Четвертый маршрут (автобус № 4) также зацепило", - сказала собеседница агентства.

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