В Томске столкнулись грузовик и два маршрутных автобуса

ТОМСК, 11 июня. Грузовик-манипулятор столкнулся с двумя маршрутными автобусами на улице Первомайской в Томске. По предварительной информации, пострадали два пассажира одного из автобусов, сообщила ТАСС руководитель центра организации и контроля пассажироперевозок в Томске Ольга Свахина.

"Произошло ДТП на улице Первомайской. Манипулятор выехал на встречную сторону и столкнулся с автобусом (№ 19). По предварительной информации, два пассажира автобуса пострадали, доставлены в БСМП [Больницу скорой медпомощи] и медсанчасть № 2. Четвертый маршрут (автобус № 4) также зацепило", - сказала собеседница агентства.