Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

В Томской области, где выявлены 1 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 15 июня был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. Остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности (самоизоляции - прим. ТАСС) в регионе до 23 июня, при этом не исключив досрочного снятия ряда ограничений", - сказал Севостьянов.