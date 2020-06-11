В Новосибирской области упростили получение региональной господдержки инвесторам

"По инициативе правительства этот законопроект сформирован с участием налоговой инспекции, потому что суть его состоит в том, чтобы до конца года исключить норму об отсутствии задолженности для инвесторов, претендующих на меры поддержки по закону Новосибирской области, [который предусматривает предоставление налоговых послаблений, субсидий, а также земельного участка в аренду без торгов]", - сказала собеседница агентства.

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты в Новосибирской области приняли законопроект, который позволяет упростить получение региональных мер господдержки инвесторами, у которых за время пандемии образовалась задолженность по налогам. Мера будет действовать до конца 2020 года и поможет продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов на территории региона, сообщила ТАСС одна из инициаторов поправки в законодательство, депутат бюджетного комитета регионального парламента Ирина Диденко.

Она пояснила, что в условиях пандемии у предприятий могут возникнуть сложности в уплате налогов. Эта недоимка может возникнуть из-за кассового разрыва или прерывания производственной цепочки. "Недоимка по платежам (согласно принятым изменениям в закон) не является основанием для прекращения мер поддержки для тех инвесторов, кто их уже получает, чтобы не останавливать реализацию текущих проектов", - сказала депутат.

Кроме этого, в числе региональных мер поддержки бизнеса - приостановление проверок контрольно-надзорных органов, введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы, а также планы по увеличению максимальной суммы займа Фонда микрофинансирования региона со 100 до 200-300 тыс. рублей без залога для наиболее пострадавших отраслей.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области установлен до 30 июня. После майских праздников губернатор региона Андрей Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. C 8 июня в регионе открылись непродовольственные магазины с отдельным входом с улицы.