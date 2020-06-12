В Омской области число инфицированных коронавирусом превысило 2 тыс.

ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом превысило в Омской области 2 тыс. Как сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства здравоохранения, в регионе за сутки выявлено 86 случаев инфицирования.

"На 12 июня в Омской области зарегистрировано 2 063 случая подтвержденного COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 86 пациентов. Выздоровели 1 038 человека, за минувшие сутки общая цифра увеличилась на 39 случаев. Количество летальных исходов осталось на прежнем уровне - 23 человека", - сказали в пресс-службе.

Омская область с 5 июня перешла на второй этап смягчения ограничительных мер. С 15 июня самоизоляция будет отменена с сохранением масочного режима. Ограничительные меры по работе кинотеатров, спортзалов, учреждений культуры сохраняются до 21 июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,3 млн человек, около 415 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.