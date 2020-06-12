В Сибири отмечают День России концертами на крышах и флешмобами

ТАСС, 12 июня. Регионы Сибири, несмотря на ограничения из-за пандемии, приготовили масштабные мероприятия, посвященные Дню России, который отмечается 12 июня. Так, артисты в Кузбассе устраивают концерты на городских крышах, а в Новосибирске для горожан проводят праздничный флешмоб с участием спортсменов и звезд оперы.

Большая часть мероприятий Дня России в этом году пройдет в режиме онлайн, однако в некоторых праздничных акциях сибиряки могут поучаствовать, просто идя по улице. В нескольких регионах Сибири 12 июня традиционно проходит раздача ленточек в цветах российского флага. В Томской области и Алтайском крае этим займутся волонтеры. В Кузбассе же из-за ограничений в связи с пандемией их распространение станет бесконтактным - на АЗС, в многофункциональных центрах и магазинах установлены специальные стойки, откуда каждый желающий бесплатно сможет взять ленточку. Всего в трех регионах планируется раздать около 245 тыс. лент-триколоров.

По улицам Кемерова, где День России традиционно совпадает с празднованием Дня города, курсируют шесть мобильных поздравительных бригад. "Специально украшенные машины с творческими коллективами объедут все районы города, будут высаживаться на остановках и площадях, чтобы песнями и тематическими композициями поздравить кемеровчан с праздником. А вечером на четырех необычных площадках - это крыши зданий - музыканты устроят концерт", - сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

По Омску 12 июня также перемещается машина с громкоговорителями. Транслируются песни о Родине и родном городе, а творческие коллективы областного центра культуры "Сибиряк" исполнят во дворах жилых домов праздничный концерт.

В Новосибирске в День России организован праздничный флешмоб, поучаствовать в котором смогут все горожане. "Пятнадцать спортсменов в масках и перчатках, одетые в форму [цветов] флага России, соблюдая социальную дистанцию в соответствии со всеми рекомендациями, пронесут триколор у оперного театра, а солисты Новосибирского театра оперы и балета Карен Мовсесян и Дарья Шувалова споют российский гимн", - рассказала ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова. Флаг России почтят и в Иркутске, где волонтеры "Единой России" высаживают в городском парке инициативной молодежи цветы на клумбу в виде российского триколора.

Подкасты и мастер-классы

В условиях пандемии многие учреждения в СФО вынуждены были перенести празднование Дня России в онлайн-формат. Так, сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) записали аудиоподкаст об истории России и знаках ее суверенитета, сообщила ТАСС специалист пресс-службы библиотеки Александра Карафинка. Все желающие с 12 июня смогут прослушать его в группе НГОНБ в "ВКонтакте".

"У нас также идет марафон #ЛюбимыеРусскиеРифмы, тоже приуроченный ко Дню России. Все желающие могут записать стихи на видео, мы будем их публиковать 12 июня. Мы уже получили несколько таких роликов: у нас уже есть стихи Лермонтова и Пушкина, пока все они приближены к тематике. Присылает и молодежь, и пенсионеры даже, абсолютно разный возраст, большая аудитория", - рассказала собеседница агентства.

В Алтайском крае для жителей также организована праздничная онлайн-программа. В День России в музеях региона проходят виртуальные мастер классы, в частности, во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике им. В. М. Шукшина проведут мастер-класс по росписи на ткани, где принтом станет флаг России. Артисты государственной филармонии Алтайского края 12 июня дистанционно примут участие в праздничном концерте "Песня дружбы". Он состоится в Киргизской национальной филармонии в Бишкеке, трансляцию которого зрители смогут увидеть в эфире канала "Культура".