Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу. Сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области была организована проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе в ведомства.

"Сегодня в 08:24 по новосибирскому времени (04:24 мск) в дежурную часть отдела МВД России по Коченевскому району поступила информация от службы скорой помощи о том, что от удара молнии погиб мужчина. На место выезжали сотрудники полиции", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, 25-летний житель Коченево шел по улице в грозу, в это время в него ударила молния, в результате чего он погиб на месте. "По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, в ночь на 13 июня в отдельных районах Новосибирской области наблюдались грозы, порывы ветра достигали 16 м/с, температура воздуха составила днем плюс 27 градусов.