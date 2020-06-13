Вода ушла с подтопленных участков в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

ТАСС, 13 июня. Режим повышенной готовности, введенный ранее в Казачинско-Ленском районе в Иркутской области, где проживает больше 20 тыс. человек, из-за повышения уровня воды в реке Киренге выше критического, снят. Гидрологическая обстановка стабильна, подтопления не наблюдается, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Режим повышенной готовности в Казачинско-Ленском районе снят накануне решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районного муниципального образования", - сообщили в пресс-службе.

10 июня в реке Киренге наблюдалось повышение уровня воды в районе села Казачинского и подтопление приусадебных участков в низинной местности. Проливной дождь затопил дорогу, ведущую из Приангарья в Бурятию, которая располагалась на территории района. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, сейчас во всех паводкоопасных местах на реке уровень воды упал ниже критических отметок.

Киренга является правым притоком Лены. Протекает по территории Качугского, Казачинско-Ленского и Киренского районов Иркутской области.

В 2019 году Иркутская область пострадала от сильных паводков. Летом из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.